Требовали 250 тыс. рублей: двое мужчин похитили иностранца, избили лопатой и обокрали

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в похищении гражданина Молдавии в Ленинградской области. Личность второго — установлена. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск, передает Фонтанка.

Инцидент произошел в Гатчине. Двое мужчин сговорились, чтобы похитить молдаванина и получить от него крупную сумму денег. Они подкараулили жертву, избили, затолкали в машину и отвезли в гаражи.

На месте злоумышленники продолжили избивать иностранца, используя при этом лопату. Они требовали от похищенного мужчины 250 тыс. рублей, но тот не смог найти такую сумму. Тогда преступники отобрали у него имеющиеся деньги и смартфон.

Через некоторое время молдаванин выбрался из гаража и обратился за помощью. В итоге одного из подозреваемых задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Дагестане похитили учителя информатики. Его раздели догола и выбросили на улицу.