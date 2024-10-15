Требовала искать без остановки: пропавший в Охотском море катамаран с мужчиной нашли благодаря бывшей жене

Пропавший больше двух месяцев назад катамаран в Охотском море, на борту которого были мужчина и тела его брата с племянником, нашли благодаря их семьям. Бывшая жена, а также мать погибшего 15-летнего школьника просили прокуратуру и МЧС не прекращать поиски.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник узнал, что бывшая жена выжившего путешественника постоянно ходила в прокуратуру – она требовала искать мужчину без остановки. При этом поиски трижды прекращали: два из них официально. В третий раз пропавших искали волонтеры.

Мать 15-летнего школьника тоже обращалась в прокуратуру и просила найти сына, возобновлять поиски. Одновременно она и сама искала брата с сыном – для этого нанимала специалистов.

После обнаружения семьи рыбаками с бывшей женой связался капитан траулера – он сообщил, что экс-супруг жив, и попросил передать информацию о смерти подростка и отца их родным.

Напомним, мужчина выжил после двух месяцев пребывания в Охотском море. За это время погибли его брат и племянник. Выживший 46-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он похудел на 50 кг и обезвожен.