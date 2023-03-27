Требовал конфеты: пятиклассник из Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу у школы

В Нижнем Новгороде пятиклассник во время каникул пришел к зданию школы и приковал себя к столбу цепью. У мальчика было только одно требование – дать ему конфеты. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Школьник оставался прикованным к столбу 20 минут. Он не отвечал на просьбы бабушки и учителей развязать себя, а требовал от них конфеты. Очевидцы вызвали полицию, прибывшие сотрудники освободили мальчика.

По данным источника, пятиклассник давно не дает покоя ученикам и преподавателям. Они жалуются на то, что Дима (имя изменено) постоянно дерется и ломает чужие вещи. Однажды он даже разбил школьные телевизоры. Хулиганские поступки привели к тому, что мальчика поставили на учет, а в январе перевели на домашнее обучение. Даже после этого он все равно продолжает терроризировать школу.

Когда у Димы начались каникулы, то он не стал сидеть дома, а каждый день приходил к учебному заведению. В какой-то момент мальчик решил приковать себя цепью к столбу.

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