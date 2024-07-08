СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 июля 2024, 10:01
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Просил научить его плавать: извращенец напал на школьника, когда тот купался в речке

В Подмосковье извращенец пытался изнасиловать мальчика в кустах с красивым видом.
Просил научить его плавать: извращенец напал на школьника, когда тот купался в речке

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении школьника из Подмосковья. Неизвестный пытался изнасиловать 12-летнего мальчика в кустах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Красноармейск. Несовершеннолетний купался в речке, когда к нему подошел некий мужчина. Он похвалил школьника и попросил научить его плавать. Но перед этим незнакомец рассказал о красивом вид, который открывается из кустов, и повел мальчика туда.

Оказавшись в укромном месте новый приятель чуть не изнасиловал юного жителя области. Школьнику удалось вырваться из рук педофила и сбежать домой. Позже он рассказал обо всем родителям, а они, в свою очередь, поведали о случившемся полиции. Подозреваемого в совершении насильственных действий задержали, им оказался 42-летний разнорабочий, который снимал квартиру в соседнем от семьи подростка доме.

Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали водителя маршрутки, который приставал к девочкам. Всего было зафиксировано пять противоправных эпизодов.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
насилие
подросток
педофилия