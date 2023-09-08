Травмы и сотрясение: самокатчик чуть не убил женщину и предложил смешную компенсацию

В Екатеринбурге молодой человек на самокате искалечил женщину и предложил ей смешную сумму в качестве компенсации. Пострадавшая получила множественные переломы и теперь боится выходить на улицу. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, все произошло еще в начале августа на перекрестке. Женщина возвращалась с работы и переходила дорогу, но как только она встала на зебру, в нее врезался на полной скорости самокатчик. Пострадавшую отбросило на несколько метров. Сначала ей показалось, будто ее сбил автомобиль, но это был курьер службы доставки на самокате.

Прохожие подбежали к женщине и начали кричать матом на парня, а он оправдывался в ответ. Удар был такой силы, что с пострадавшей слетела обувь. Жительница попала в больницу с диагнозом «множественные гематомы и сотрясение головного мозга».

Водитель самоката готов был помочь, но предложил компенсацию, которая рассмешила женщину.

«Он [самокатчик] мне предложил некоторую сумму, но просто смешную (какую именно, она не уточнила. — Прим. ред.)! Человек не понимает, что благодаря его невнимательности я лишилась своего заработка и оказалась на длительном больничном, да еще и получила серьезную травму головы», – пожаловалась женщина.

По ее словам, теперь несколько месяцев ей нежелательно смотреть телевизор, работать за ноутбуком и нужно больше спать. В ДТП досталось не только ей, но и ее телефону.

Женщина написала заявление на молодого человека и намерена судиться с ним, чтобы взыскать справедливую сумму ущерба.

Ранее мы писали о том, как в Москве 27-летний мужчина на самокате выстрелил из ракетницы себе в штаны.