Травмы и переломы: в Мурино мужчина до полусмерти избил соседа за громкую музыку

В Санкт-Петербурге жильцы многоэтажного дома разругались из-за громкой музыки в час ночи. В ход пошли кулаки, и дело дошло до больницы. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. В 27-этажном доме в Мурино соседи поссорились из-за того, что одному из жильцов понадобилось послушать музыку в час ночи. 35-летний мужчина включил такую громкость, что сосед не выдержал и пришел разбираться.

Разъяренный сосед накинулся на меломана с кулаками и ушел. В итоге пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами темени и скулы. Его состояние оценили как тяжелое. Когда пациент пришел в себя, то написал заявление на соседа.

Обидчиком оказался 42-летний руководитель строительных проектов в компании, занимающейся системами освещения. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, как в Волгограде подросток ударил соседку топором после просьбы сделать музыку потише. Парень был в гостях у своего знакомого. Ночью друзья громко слушали музыку, что не понравилось соседке. 40-летняя женщина несколько раз попросила убавить громкость, после очередного замечания молодой человек вышел на лестничную клетку и ударил ее топором. Потерпевшая поступила в больницу с тяжелой травмой головы.