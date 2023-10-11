Травмы головы, груди, таза и конечностей: мужчина едва не погиб после попытки покурить

Житель Северной столицы попал в медицинское учреждение с многочисленными травмами и в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил покурить через окно и каким-то образом упал с высоты, передает Фонтанка.

Случай, едва не закончившийся трагически, произошел в Колпино сегодня, 11 октября. Рано утром медики госпитализировали 32-летнего местного жителя с многочисленными травмами. При осмотре у новоприбывшего пациента зафиксировали травмы головы, груди, таза и конечностей, ушиб легких и перелом крестца. Позже стало известно, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.

Оказалось, что житель Колпино рано утром решил покурить в состоянии алкогольного опьянения. Он расположился у окна, а затем выпал из него. В настоящий момент медики оценивают состояние пострадавшего петербуржца как тяжелое.

Ранее в Челябинске из окна учебного учреждения выпала 12-летняя девочка. О состоянии школьницы пока ничего неизвестно.