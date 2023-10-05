12-летняя девочка выпала из окна российской школы

В Челябинске 12-летняя школьница выпала из окна учебного заведения. Журналисты связались с администрацией, но там дали понять, что на данную тему говорить не хотят. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника в силовых структурах, все произошло в одной из школ города. На данный момент специалисты разбираются в причинах случившегося. Информации о состоянии 12-летней девочки пока нет.

Журналисты пробовали связаться с замдиректора школы по учебно-воспитательной работе. Женщина отреагировала на вопросы таким образом, будто не хочет говорить об этом по телефону.

На днях произошел еще один инцидент в школе, но уже в Москве. 12-летний подросток угрожал учителям и одноклассникам ножом в московской школе. Сообщалось, что его заперли в классе и вызвали сотрудников экстренных служб. Но после выяснилось, что он просто показывал свой складной нож, однако во время действия говорил, что его «все достали».

Ранее мы писали о том, как под Тюменью полиция задержала машину с детьми, которые везли в багажнике труп. Труп 54-летнего мужчины нашел его племянник. Тело лежало на диване в доме гражданина, расположенном в поселке Московский. Мальчик незамедлительно передал информацию об убийстве стражам правопорядка. Полицейские приехали на место, однако труп кто-то увез.