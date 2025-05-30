Травму ребер получила еще в январе: выяснились подробности смерти 38-летней артистки ансамбля МВД

Стали известны некоторые подробности смерти 38-летней артистки ансамбля МВД. Девушка получила травмы ребер еще в январе, но от госпитализации отказалась. В больнице, где в итоге скончалась артистка, констатировали переломы ребер и сепсис.

Об этом пишет mk.ru.

Девушка была вольнонаемным музыкантом. Окончила хоровое отделение училища им. Гнесиных. Удостоена премии ГУ МВД по Москве.

Проблемы со здоровьем начались у артистки в январе. Тогда она получила травму ребер. Что стало причиной, она не говорила.

Однако 15 мая ситуация повторилась. Выйдя из дома в Щербинке, артистка споткнулась и упала, ударилась головой о скамейку. От госпитализации отказалась. Она вскользь упомянула об изнасиловании, но писать заявление в полицию отказалась.

Затем девушка отправилась в Одинцово, а оттуда – к подруге в Зябликово. Издание отмечает, что 19 мая, употребив алкоголь, сотрудница ансамбля почувствовала себя плохо. Ее увезли в больницу, где обнаружили перелом ребер и сепсис. Там она скончалась.

Полиция проверяет обстоятельства смерти женщины-музыканта. Факт изнасилования пока не подтвержден.

Ранее сообщалось, что певца Филиппа Киркорова могут ждать проблемы со здоровьем из-за ожога второй степени, полученного на концерте. Врач Константин Терновой допустил развитие сепсиса, который очень тяжело лечится.