«Это приведет к сепсису»: врач рассказал, в каком случае Филиппу Киркорову дадут инвалидность

Певца Филиппа Киркорова могут ждать проблемы из-за ожога второй степени. Травматолог-ортопед Константин Терновой допустил развитие сепсиса и рассказал, что артист может получить инвалидность.

Комментарий специалиста приводит издание «Абзац».

У Киркорова начались бурсит, частичный некроз кожи, увеличились лимфоузлы. Из-за сахарного диабета последовали осложнения.

«У него может начаться заражение крови и нарушение функции сустава. Сустав может локально погибнуть из-за гнойного воспаления. Если гнойное воспаление пойдет по системе через кровь и лимфу, это приведет к сепсису», - рассказал врач.

По словам специалиста, диабет поспособствует этому. Сепсис лечится, но очень тяжело, отметил Терновой. Ампутация руки Киркорову не грозит, но в случае постановки диагноза «нарушение функции сустава» артист рискует получить инвалидность.

23 мая появилась информация о госпитализации Киркорова. Певец пропустил концерт в Кремле, посвященный 85-летию Давида Тухманова. Одна из поклонниц исполнителя заметила, что он всегда выходил на сцену даже в трудные минуты. Она предположила, что артисту «очень непросто», имея в виду состояние здоровья.