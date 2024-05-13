«Травма, по голове ударили»: Паша Техник рассказал, как у него украли куртку за 250 тысяч рублей после избиения

Рэпер Паша Техник вышел на связь после новостей об избиении и кражи куртки за 250 тысяч рублей. Артист заявил, что не стал обращаться за помощью в полицию.

Со знаменитостью связались журналисты Газеты.Ru. В беседе с ними Техник заявил, что в день ЧП пил шампанское. В какой-то момент артист получил удар по голове. Из-за этого он не помнит большую часть того, что происходило дальше.

«Пил шампанское. Куртку забрали за 250 тыс. руб., но мы хотим решить это все по обоюдному решению. Мы не стали обращаться (в полицию — Прим. Ред.), потому что общие знакомые вычислили, нашли их», — рассказал Павел.

Поздно ночью те, кто забрал куртку у рэпера, попытались ее вернуть, но Техник решил забрать вещь позже. Сейчас его больше волнует другой вопрос — вместе с дорогостоящим элементом гардероба пропал iPhone 15. Смартфон до сих пор не удалось найти.

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