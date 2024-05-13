Отек лица и левого глаза: актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения

В Нью-Йорке 66-летний актер Стив Бушеми пострадал во время нападения агрессивного незнакомца. Хулиган избил звезду, а после скрылся в неизвестном направлении, передает New York Post.

По данным СМИ, актер прогуливался по заливу Кипс на прошлой неделе. В какой-то момент на него напал некий мужчина. Он жестоко избил звезду и сбежал.

Пострадавший Бушеми обратился за помощью в больницу. При осмотре у него диагностировали отек лица и левого глаза. Актеру было назначено необходимое лечение.

В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются выяснить личность хулигана, чтобы впоследствии провести его задержание.

Ранее сообщалось, что мужчину, избившего актера Павла Баршака, отправили на лечение. Он избежал уголовной ответственности.