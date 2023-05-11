Травма головы и переломы: избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

В Москве избили многократного чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе и члена жюри популярного проекта «Танцы со звездами» Максима Кожевникова. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, драка произошла 4 мая. После конфликта танцор сам обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали звездному пациенту закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Мужчину госпитализировали.

Пока нет никакой информации, из-за чего произошел конфликт. Кожевников тоже не комментирует инцидент.

Ранее мы писали о том, как баскетболист ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с травмой головы после избиения хулиганами. Инцидент произошел в понедельник вечером, 1 мая. Мужчина проводил время в одном из столичных ресторанов, а на выходе его избили хулиганы. Отмечается, что Алексей попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Швед написал заявление в полицию, они разбираются в обстоятельствах нападения на спортсмена.