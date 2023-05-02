Баскетболист ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с травмой головы после избиения хулиганами

Баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа избили после ужина в одном из московских ресторанов. Спортсмена госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник вечером, 1 мая. Мужчина проводил время в одном из столичных ресторанов, а на выходе его избили хулиганы. Отмечается, что Алексей попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Швед написал заявление в полицию, сейчас они разбираются в обстоятельствах нападения на спортсмена. Сообщается, что в ближайших матчах баскетболист участия принять не сможет.

Ранее мы писали о том, как российской спортсменке Марии Добровой разбили голову в отеле в Сочи. Девушка является членом сборной России по ски-кроссу. Спортсменка познакомилась с молодым человеком на склоне, а потом подружилась с его знакомыми. Они отправились в отель, в котором жила спортсменка. В полночь на ресепшене раздался звонок от Марии, которая просила о помощи.

Сообщается, что компания переругалась, двое ушли сразу. А девушка осталась с парнем наедине. Сотрудники отеля поднялись к девушке в номер и обнаружили ее с разбитой головой. Пострадавшая и ее спутник были так пьяны, что не смогли рассказать о случившемся.