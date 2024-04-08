Лодка с детьми перевернулась во время эвакуации в Самарской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в воде оказались взрослые и дети. Это произошло, когда лодка врезалась в дерево. В ней находились восемь человек, в том числе двое детей. Все они оказались в холодной воде, в какой-то момент их стало уносить течением. Но пассажиры были в спасательных жилетах. Им удалось зацепиться за ветки, поэтому обошлось без пострадавших.

Издание отмечает, что очевидцы подозревают, якобы водитель лодки мог быть нетрезв. Одна из женщин рассказала журналистам, что они пробыли в воде целый час, а она была ледяная. Только потом их заметили и прислали другую лодку.

На берегу пассажиров уже ждали сотрудники скорой помощи, которые осмотрели взрослых и детей.

Напомним, что Самарская область сейчас так же, как Оренбургская, переживает сильнейшее наводнение. Такого паводка в регионе, по данным метеорологов, не было 36 лет.

Корреспондентам телеканала «360» удалось пообщаться с одной из жительниц, дочь которой была в лодке. Она рассказала, что всех людей спасли, они были без травм. Несмотря на подтопление, организованная эвакуация началась лишь на следующий день.

«Сейчас [дочь чувствует себя] намного лучше, уехала учиться. Пока не знаю, ждем. Пробыть час в холодной воде… последствия проявятся не сразу», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что сотрудники МЧС спасли пенсионерку и двух ее кошек из подтопленного дома. Пожилая жительница оказалась заблокирована в доме на затопленной улице. Пенсионерку экстренно эвакуировали в безопасное вместе с двумя кошками.