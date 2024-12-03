Травили за необычный голос: 11-летняя школьница умерла в Подмосковье и оставила записку

В Подмосковье умерла 11-летняя школьница. Девочка оставила записку, в которой жаловалась на буллинг.

Подробности сообщает mk.ru.

Трагедия произошла в подмосковных Химках. Тело девочки нашли 2 декабря в понедельник рядом с домом, где она проживала.

Как следует из оставленной девочкой записки, она сильно переживала из-за буллинга. Школьницу травили за необычный голос и высокий рост.

По факту смерти ребенка начата проверка.

Ранее сообщалось, что из школы в селе Чермен в Республике Северная Осетия госпитализировали несколько детей из-за карандаша с едким запахом. Оказалось, что одна из школьниц спрятала в нем капсулы с лекарством. Девочке показалось, что они приятно пахнут.