Травили тараканов: двое детей госпитализированы с отравлением после дезинсекции квартиры

Двое детей были госпитализированы с отравлением после того, как родители морили дома тараканов. Все случилось в квартире на востоке Москвы. Оказалось, что девочки надышались ядовитым веществом. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Две девочки возрастом один и три года были доставлены в больницу с отравлением. Вред их здоровью нанесли фосфорорганические инсектициды. Дело в том, что семья в один день заметила на кухне тараканов и решила потравить их с помощью специального средства против насекомых. Сама дезинсекция была проведена, когда детей дома не было, но после процедуры запах до конца не ушел. Не помогла даже влажная уборка.

После возвращения девочкам стало плохо. Родители вызвали скорую помощь и сестер госпитализировали в отделение токсикологической реанимации.

На данный момент родители живут в той же квартире. Мать утверждает, что запаха уже нет. Также родительница полагает, что тараканы могли появиться из-за того, что на столе во время отсутствия семьи была оставлена еда и сладости.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска съел мухоморы и напал на фельдшера скорой помощи. Мужчину хотели доставить в медучреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. По пути в больницу он напал на девушку-фельдшера и нанес ей удары по лицу. Все случилось в машине скорой помощи. Медик успела нажать на тревожную кнопку.