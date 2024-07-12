«Трагически погибла моя любовь»: раскрыто имя дрессировщицы, убитой медведем в Петербурге

Убитой медведем в Санкт-Петербурге дрессировщицей оказалась Алена Маслянова. Об этом сообщил в социальных сетях ее муж и коллега Максим Маслянов.

О гибели супруги Маслянов рассказал в социальных сетях.

«Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем незаменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова», — написал он на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, медведь вырвался из вольера, расположенного на территории СНТ в Парголово, и задрал женщину. Животное ликвидировали. Дрессировщица погибла от полученных травм.

Сообщалось, что 50-летняя женщина — профессиональная дрессировщица, которая выступала на сцене с мужем и сыном. Однако ее имя не раскрывалось.

Второго медведя, который находился в вольере, усыпили в целях безопасности. Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Животные проживали на дачном участке на законных основаниях.