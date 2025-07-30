Трагически погибла дочь известной аргентинской актрисы Софии Реки и режиссера Томаша Янкелевича

В Майями трагически погибла семилетняя дочь аргентинской актрисы Софии Реки и режиссера Томаша Янкелевича. Об этом сообщает La Nacion.

Девочка по имени Мила также была внучкой известного в Аргентине продюсера Криса Морены. Погибшая отметила свой 7-й день рождения минувшей зимой.

Сообщается, что Мила находилась в летнем лагере в Майми, когда в понедельник, 29 июля, произошла трагедия. Девочка вместе с другими детьми были на небольшом паруснике, который в 11:20 по местному времени протаранило грузовое судно. В итоге яхта перевернулась и утонула.

Информацию подтвердили в береговой охране. Помимо Милы погиб еще один 13-летний подросток, личность которого не раскрывается. Еще две юные пассажирки 8 и 11 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Идет расследование причин катастрофы.

Мама погибшей, 41-летняя аргентинская актриса София Река, с 2008 году вместе с супругом проживает в США.

Ранее мы писали о том, как в летнем лагере в Светлогорске умер 17-летний подросток. Предварительно, парень отравился.