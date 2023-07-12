Трагическая смерть в Анапе: чиновник из Волгоградской области погиб, спасая девушку из штормового моря

Чиновник из Волгоградской области трагически погиб в Анапе, спасая девушку из штормового моря. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на региональное ведомство.

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев, проработавший 17 лет в органах власти, ушел из жизни в воскресенье 9 июля. Все члены комитета тарифного регулирования выразили глубокие соболезнования родным и друзьям погибшего.

На выходные, 8 и 9 июля, в Анапе объявили штормовое предупреждение, из-за чего купание в море было запрещено. Чрезвычайная ситуация произошла рядом с санаторием «Нептун». Девушка нарушила запрет на купание и начала тонуть в море, и ей на помощь бросились двое мужчин, одним из которых был Ткачев.

Чиновник не смог справиться с бурными волнами и захлебнулся. Случайные люди вызвали скорую помощь, вытащили его из моря и попытались реанимировать до приезда врачей, но у них ничего не вышло. Сама девушка, а также второй мужчина не пострадали.

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