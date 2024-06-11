«Трагедия связана со здоровьем»: умер 12-летний хоккеист команды «Кристалл» из Новосибирской области

В Новосибирской области неожиданно скончался 12-летний хоккеист из команды «Кристалл». Тренер мальчика заявил, что его смерть не связана с тренировками. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, юный спортсмен был перспективным игроком под номером 10. Он был лучшим защитником СФО сезона 2023-2024 года. На протяжении трех дней он боролся за жизнь. Однако 8 июня его жизни резко оборвалась.

Пока точная причина смерти хоккеиста неизвестна. Есть информация, что у него был сахарный диабет.

«Трагедия связана со здоровьем ребенка. Но тренировки, соревнования и бердская школа хоккея тут не причем», - сообщил один из тренеров хоккейного клуба.

Отметим, что хоккеем мальчик занимался с 4 лет. Прощание с ребенком прошло 11 июня в Бердске.

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