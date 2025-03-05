Трагедия была ожидаемой: женщина упала в склеп у могилы дочери и погибла

В Марселе на кладбище Сен-Пьер умерла 56-летняя женщина, которая пришла на могилу к дочери. Трагедия, по данным газеты La Provence, была ожидаемой.

Все дело в том, что французы регулярно жаловались на состояние кладбища. Управляющий похоронной компании Pompes Funebres Пьер Юдлен сообщил журналистам, что многие двери склепов сломаны и открыты. Это, в свою очередь, грозит тем, что посетители могут оказаться в опасности.

Женщина, которая пришла навестить дочь, как раз и упала в склеп с отрытой дверью. Кроме того, на кладбище Сен-Пьер хватает и других проблем. Например, там полно сломанных камней, валяются ветки, а дорожки никто не ремонтирует.

Ранее сообщалось, что бездыханное тело пенсионера нашли на кладбище. Он пришел прибраться на семейной могиле и внезапно скончался.