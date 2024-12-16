Пришел прибраться на семейной могиле: бездыханное тело пенсионера нашли на кладбище

Житель Химок умер при невыясненных обстоятельствах на городском кладбище. Бездыханное тело пожилого мужчины обнаружили возле могил, где захоронены его близкие, передает mk.ru.

Труп пенсионера нашли работники кладбища. К моменту обнаружения он пролежал на земле порядка трех часов. Мужчина был одет в темную куртку и джинсы, рядом с ним лежал веник.

Когда на место приехала скорая, то медики констатировали смерть жителя Химок. Что стало причиной — пока не известно. По предварительным данным, пенсионера мог разбить инсульт.

На кладбище у мужчины похоронены родственники. Вероятно, в день, когда все случилось, он пришел прибраться к ним на могилы, и в итоге остался лежать на земле сам.

Ранее в Крыму случайно нашли тело мужчины, который жаловался на безразличие окружающих. Он говорил своим приятелям, что никому не нужен.