СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 декабря 2024, 14:01
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Пришел прибраться на семейной могиле: бездыханное тело пенсионера нашли на кладбище

В Подмосковье пенсионер отправился навестить близких на кладбище и не вернулся .
Пришел прибраться на семейной могиле: бездыханное тело пенсионера нашли на кладбище

© Pxhere.com

Житель Химок умер при невыясненных обстоятельствах на городском кладбище. Бездыханное тело пожилого мужчины обнаружили возле могил, где захоронены его близкие, передает mk.ru.

Труп пенсионера нашли работники кладбища. К моменту обнаружения он пролежал на земле порядка трех часов. Мужчина был одет в темную куртку и джинсы, рядом с ним лежал веник.

Когда на место приехала скорая, то медики констатировали смерть жителя Химок. Что стало причиной — пока не известно. По предварительным данным, пенсионера мог разбить инсульт.

На кладбище у мужчины похоронены родственники. Вероятно, в день, когда все случилось, он пришел прибраться к ним на могилы, и в итоге остался лежать на земле сам.

Ранее в Крыму случайно нашли тело мужчины, который жаловался на безразличие окружающих. Он говорил своим приятелям, что никому не нужен.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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пенсионеры