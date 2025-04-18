Традиция обливать все водой привела к ДТП: модель из России разбился на мотороллере в Таиланде

Россиянин, который работает моделью в Таиланде, попал в ДТП. Авария произошла из-за мокрой дороги, которую обливали водой в честь Нового года местные жители, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В момент ДТП молодой человек находился за рулем мотороллера. На скользкой дороге модель потерял управление и влетел в бордюр. В результате аварии россиянин получил травмы.

После госпитализации у пострадавшего зафиксировали перелом бедра. За операцию пациент отдала 700 тысяч рублей. Пока что молодой человек не может самостоятельно ходить. Он передвигается лишь при помощи костылей.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде. Юноше сделали операцию. Страховая компания покрыла расходы на лечение.