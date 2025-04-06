Российский школьник чуть не умер в Таиланде из-за инфаркта

У 15-летнего подростка из Хабаровская случился инфаркт в Таиланде. Врачи считают, что всему виной стало перенесенное ОРВИ.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ночью у мальчика заболела рука. Мама подростка решила, что он ее отлежал, но внезапно у него начались боли в груди.

Утром женщина отвезла сына в госпиталь в Паттайю. Врачи сказали, что подозревают у ребенка инфаркт, и ему необходимо срочно сделать шунтирование. Медики потребовали депозит в размере 100 тыс. бат (245 тыс. рублей). Но пока семья пыталась связаться со страховой, состояние подростка стало критическим. В итоге его отправили в реанимацию.

Подростку сделали операцию. Он уже пришел в себя. Страховая компания покрыла все расходы — семья планирует оставаться в Таиланде.

По мнению тайских медиков, здоровье мальчика пошатнулось после перенесенного ОРВИ, которой он заразился от мамы. Они считают, что инфекция поразила сердце.

Ранее сообщалось, что российская школьница умерла от неизвестного вируса. В случившемся винят врачей, которые назначили неправильное лечение.