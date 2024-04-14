«Бить женщин — ужасно и стыдно. Люблю вас!»: дочь Бишимбаева оставила послание после смерти Салтанат

В Казахстане продолжается расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой, которая была избита до смерти супругом Куандыком Бишимбаевым. После случившегося про ситуацию высказалсь бывшая жена экс-министра и его дочь от первого брака. Так, девочка назвала отца ужасным человеком в посмертном послании Салтанат, с которой находилась в прекрасных отношениях.

Назым Кахарман родила Бишимбаеву двоих сыновей и дочь, передает StarHit. Дети, по ее словам, прекрасно ладили с новой избранницей отца. Они с удовольствием проводили время с Салтанат. В подтверждение этому бывшая жена министра показала посмертное послание ее дочери Салтанат. В нем девочка сожалеет о случившемся.

«Я очень скучаю, папа — ужасный человек. Бить женщин — ужасно и стыдно. Люблю вас!» — написано в сообщении.

Первое время Назым ничего не говорила дочке. Она забирала у нее телефон, чтобы оградить от просмотра ужасного контента с отцом и новостей на эту тему.

Ранее сообщалось, что следствие обнаружило новые подробности в деле Бишимбаева. Оказалось, что после многочасового избиение Салтанат экс-министр заказал себе шашлык и плов.