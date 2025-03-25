Мошенники заручились помощью «маньяков» для опустошения кошельков россиян

В России раскрыли новую схему, которой пользуются телефонные мошенники. Они звонят жертвам и пугают их маньяками. За помощь аферисты требуют деньги, а когда получают их, то сразу же исчезают, передает Telegram-канал Mash.

На удочку злоумышленников попалась 82-летняя москвичка. Мошенник позвонил пожилой россиянке и представился участковым. Он рассказал о маньяке, который якобы орудует в районе. В случае возникновения опасной ситуации, псевдоправоохранитель попросил позвонить ему.

Через время с пенсионеркой связался неизвестный. «Маньяк» попросил 500 тысяч рублей и стал сыпать угрозами. Женщина рассказала об этом «участковому», и тот предложил ей почувствовать в поимке преступника. Москвичка согласилась и перевела 234 тысяч рублей. Когда пожилая россиянка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Ранее МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества с псевдопохищением. Аферисты могут вынудить человека прервать общение с близкими и уехать в другой регион.