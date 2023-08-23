Пятеро подростков попали в реанимацию после отравления грибами в детском лагере

Медики госпитализировали пятерых подростков из детского лагеря в Бокситогорском районе Ленинградской области. У несовершеннолетних зафиксировано отравление грибами. Состояние юных пациентов оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, передает 78.ru со ссылкой на источник.

Почти все пострадавшие подростки в возрасте от 14 до 17 лет прибыли в лагерь из разных районов Ленобласти. Лишь одна девочка приехала отдохнуть в другой регион с Урала.

Состояние трех несовершеннолетних оценивается как тяжелое, четвертого — как крайне тяжелое, пятого — средней степени тяжести. Отравившиеся подростки находятся в реанимации, где за ними круглосуточно наблюдают медики.

Четверо подростков проходят лечение в Петербурге. Еще одна девочка получает необходимую помощь в бокситогорской больнице.

Отравление неизвестными грибами произошло во время прогулки в лесу. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти дошкольница отравилась неизвестным ядовитым грибом. Девочку экстренно доставили в реанимацию.