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СЛУЧИЛОСЬ
11:01, 30 декабря 2023
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Тошнило кровью: двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»

В Петербурге двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за подарка на Новый год.

Тошнило кровью: двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»

© Freepik

Экстренная медицинская помощь потребовалась двухлетнему мальчику в Северной столице. Ребенок выпил вещество из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода, передает 78.ru.

Случай, едва не закончившийся трагично, произошел накануне, 29 декабря. В тот день двухлетний мальчик выпил вещество из набора «Юный химик», который подарили его сестре, и почувствовал себя плохо. Предположительно, в организм ребенка попал гидроксид натрия. Через некоторое время его стало тошнить кровью.

Мама мальчика вызвала скорую. Ребенка экстренно доставили в больницу и осмотрели. Его состояние оценивается как тяжелое. По словам сожителя петербурженки, чей сын попал в медучреждение, у мальчика ожог пищевода третьей степени.

Ранее в Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу с ожогами. Ребенка ударила током новогодняя гирлянда.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
травма
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