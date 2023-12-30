Тошнило кровью: двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»

Экстренная медицинская помощь потребовалась двухлетнему мальчику в Северной столице. Ребенок выпил вещество из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода, передает 78.ru.

Случай, едва не закончившийся трагично, произошел накануне, 29 декабря. В тот день двухлетний мальчик выпил вещество из набора «Юный химик», который подарили его сестре, и почувствовал себя плохо. Предположительно, в организм ребенка попал гидроксид натрия. Через некоторое время его стало тошнить кровью.

Мама мальчика вызвала скорую. Ребенка экстренно доставили в больницу и осмотрели. Его состояние оценивается как тяжелое. По словам сожителя петербурженки, чей сын попал в медучреждение, у мальчика ожог пищевода третьей степени.

Ранее в Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу с ожогами. Ребенка ударила током новогодняя гирлянда.