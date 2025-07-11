Торговал наркотиками с бандой: 20-летнему россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

Гражданина РФ могут наказать по всей строгости тайского законодательства за распространение наркотиков. Молодому человеку, которого задержали в королевстве, грозит смертная казнь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

20-летнего россиянина задержали на Пхукете. Вместе с ним в руки полиции попали двое подельников. Правоохранители наведались в квартиру к подозреваемым в торговле наркотиками и нашли там запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения.

Кроме того, наркотики обнаружили в крови у задержанных членов банды. Какое наказание понесут наркоторговцы — решит суд. Самая суровая из возможных санкций это смертная казнь. Также им могут назначить лишение свободы сроком до 15 лет и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали банду российских вымогателей. Они занимались пытками и грабежами.