Топ мировых нокаутов: учительница в Подмосковье «вырубила» школьника с первого удара на уроке

В Подмосковье в одной из балашихинских школ местная учительница математики отправила в нокаут ученика с одного удара.

Инцидент произошел на пятом уроке или как бы сказали в боксе «в пятом раунде». 14-летнего школьника доставили в больницу. После удара он на минуту потерял сознание.

По словам подростка, он получил подзатыльник за то, что разозлил учительницу своей бестолковостью. Удар был несильным, но этого хватило, чтобы он упал в обморок. Дело в том, что неделю назад мальчик получил черепно-мозговую травму, поскользнувшись на полу, и ударившись затылком об угол стола. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга легкой степени, но от стационара и постельного режима подросток отказался. Головные боли его не беспокоили, и мальчик продолжил ходить в учебное заведение.

В четверг, 8 декабря слабый удар по голове нокаутировал ученика. Учительница заявила, что она не хотела бить мальчика. Она просто активно жестикулировала, прохаживаясь между рядами, и нечаянно задела рукой его затылок.

На текущий момент расследованием этого дела занялась полиция.

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