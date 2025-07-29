Топ-менеджера Blackstone Уэсли Лепатнер убили при стрельбе на Манхэттене

Старший управляющий директор инвестиционной компании Blackstone Уэсли Лепатнер стала одной из жертв массовой стрельбы в деловом центре Манхэттена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании:

«Уэсли была дорогим сердцу членом семьи Blackstone, ее будет жутко не хватать», – говорится в заявлении компании.

Трагедия произошла 29 июля в небоскребе, где расположены офисы крупных финансовых структур и штаб-квартира NFL. По данным телеканала, 27-летний злоумышленник из Лас-Вегаса изначально нацелился на офис Национальной футбольной лиги, но по ошибке оказался не на том этаже.

Нападавший открыл беспорядочный огонь, прибывшие полицейские начали штурм. Из здания эвакуировали раненых. В ходе перестрелки погибли четыре человека, включая офицера полиции. Тело стрелка обнаружили на месте.

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