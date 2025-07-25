Сербский муж убил россиянку и их семилетнего сына перед судом по разводу

В Сербии 69-летний мужчина застрелил жену – 49-летнюю россиянку. После этого мужчина убил их семилетнего сына и умер сам. Преступление было совершено перед судом по расторжению брака.

О происшествии сообщает НТВ.

Семья погибла в пригороде общины Баина-башта в коттедже, владельцем которого был местный житель Михайло Росич. Мать убитой им женщины созванивалась с дочерью 4 дня назад. Она рассказала, что дочь называла жизнь с сербским мужем невыносимой.

«Это страшно. Я не могу, я не верю», - поделилась женщина после случившегося.

С будущим мужем россиянка познакомилась в России – Росич работал строителем. Пара поженилась, переехала в Москву из Шелехова, родился ребенок. Мать убитой россиянки говорит, что мужчина был «ненормальный».

«Даже в одной квартире он пытался, чтобы она ни с кем не общалась. Ему все не нравились, подруг старался, чтобы у Анечки не было», - рассказала собеседница.

В день происшествия ребенок был у отца, хотя пара официально разъехалась. Как рассказала мать, он выманил дочь, а потом выстрелил трижды из пистолета.

Сейчас женщина решает вопрос с кремацией тел в Сербии и дальнейшей отправкой урн в Россию.

Ранее сообщалось, что в Риме нашли тело россиянки, убитой вместе с 11-месяыным ребенком американским сожителем.