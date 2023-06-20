Тонул без нарукавников: что на самом деле произошло с 3-летним ребенком в бассейне Санкт-Петербурга

19 июня на Парковой улице 3-летний мальчик чуть не погиб, упав в бассейне отеля.

Об этом сообщают «Невские новости».

Ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали утопление в пресной воде.

Семья приехала в отель на сутки, ранее они там не останавливались. Известно, что отец мальчика предприниматель, мать не работает.

В спа-комплексе отеля сообщили, что ребенок был во взрослом бассейне без нарукавников. Они также добавили, что при заезде в гостиницу сообщаются все правила проживания и посещения банного комплекса.

В день произошедшего инцидента сотрудники заметили, как отец вытаскивает из воды тонущего ребенка. Все сразу же стали оказывать помощь, вызвали МЧС.

Как сообщают в отеле, это первый подобный случай.

В настоящий момент ребенок чувствует себя намного лучше.

«Малыш остается в реанимации. Он говорит, в сознании, но пока еще остается там», — сообщил источник.

Ранее мы писали, что труп 8-летнего мальчика был найден в реке Клязьма в Щелково. Ребенок был прописал в городе Королеве. В настоящий момент тело отправлено в морг на судебно-медицинское исследование.