Тонул без нарукавников: что на самом деле произошло с 3-летним ребенком в бассейне Санкт-Петербурга
Тонувший в спа-комплексе отеля Петербурга ребенок был без нарукавников.
19 июня на Парковой улице 3-летний мальчик чуть не погиб, упав в бассейне отеля.
Об этом сообщают «Невские новости».
Ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали утопление в пресной воде.
Семья приехала в отель на сутки, ранее они там не останавливались. Известно, что отец мальчика предприниматель, мать не работает.
В спа-комплексе отеля сообщили, что ребенок был во взрослом бассейне без нарукавников. Они также добавили, что при заезде в гостиницу сообщаются все правила проживания и посещения банного комплекса.
В день произошедшего инцидента сотрудники заметили, как отец вытаскивает из воды тонущего ребенка. Все сразу же стали оказывать помощь, вызвали МЧС.
Как сообщают в отеле, это первый подобный случай.
В настоящий момент ребенок чувствует себя намного лучше.
«Малыш остается в реанимации. Он говорит, в сознании, но пока еще остается там», — сообщил источник.
Ранее мы писали, что труп 8-летнего мальчика был найден в реке Клязьма в Щелково. Ребенок был прописал в городе Королеве. В настоящий момент тело отправлено в морг на судебно-медицинское исследование.