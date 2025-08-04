Толпа мужчин избила безногого бойца СВО около бара в Тюмени

Возле одного из баров Тюмени толпа мужчин избила бойца СВО с ампутированной ногой. Инцидент произошел 2 августа.

Как сообщают источники Ura.ru, участник СВО случайно задел одного из посетителей. Возник словесный конфликт. Одна из посетительниц пыталась защитить потерпевшего, сделав вежливое замечание. Но один из оппонентов бойца в ответ на это нецензурно выругался в адрес женщины.

Свидетели рассказали, что после словесной ссоры мужчины схватили бойца на костылях и начали избивать его руками и ногами. Когда один из посетителей попытался защитить пострадавшего, охранник, по предварительным данным, провоцировал его на драку, используя нецензурную брань.

Со слов очевидцев, охранники никак не пытались прекратить избиение и не обратились в правоохранительные органы.

Информация зарегистрирована в УМВД России по Тюмени. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Заявлений по данному инциденту пока не поступало.

Ранее в зоне СВО погиб священник Николай Курдов, окормлявший российских бойцов.