Только овощами и фруктами: родители-сыроеды «отработают» смерть дочери, закормленной смузи

Суд в Красноярске вынес решение по делу о гибели двухлетней девочки. «За» смерть малышки ответили ее родители-сыроеды. Пара кормила ребенка смузи, овощами, фруктами и кашами, передает Kp.ru.

По данным СМИ, несовершеннолетняя умерла еще в апреле 2023 года. Родители в связи с тем, что являются сыроедами, исключили из рациона дочери мясо, рыбу, яйца и молоко. Девочка питалась только растительной пищей без обработки.

Когда у малышки начались проблемы со здоровьем, то родители не поспешили отвести ее к врачу. Вместо этого они попытались самостоятельно выходить дочь с помощью гомеопатических препаратов. Через некоторое время после этого ребенок умер.

Суд признал родителей виновными в гибели девочки и приговорил их к исправительным работам в течение 11 месяцев.

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