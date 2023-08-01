Толкнула мать с ребенком на руках: драка двух женщин в игровом центре попала на видео

В Кызыле посетительница игрового центра избила мать с 11-месячным ребенком. Случай попал на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Источник утверждает, что все произошло 29 июля в игровом центре. Одна из посетительниц центра шла и по пути толкнула играющего на полу младенца, после этого она спокойно продолжила свой путь.

Мать ребенка заметила это и потребовала извинений, но та проигнорировала замечание и толкнула женщину с младенцем на руках. В результате толчка мать с ребенком упали, а потом в помещении началась драка.

По словам администратора игрового центра, это был вопиющий случай, который сложно описать без мата.

«Это вообще ужас. Это видео мы сами сняли с камер, нашли маму малыша и предложили помощь в наказании женщины», – заявила администратор.

Она добавила, что когда увидела видео, то просто ахнула. За четыре года тут ничего подобного не было. Агрессивную женщину поместили в черный список, чтобы она никогда сюда больше не пришла. А пострадавшей решили вручить подарочный сертификат.

Медики зафиксировали у жертвы синяки и ссадины. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

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