«Самое страшное»: девушка рассказала, что ее избили во время «Щелкунчика»

Девушка заявила, что ее избили на балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце. По ее словам, все произошло во время антракта. Подробности сообщает 360.ru.

Пострадавшая по имени Ольга поделилась в соцсетях историей, которая произошла с ней на постановке в Кремлевском дворце. Они с мужем вышли после первого действия для того, чтобы сделать фото на память. Но на них накинулись девушки.

«Две девочки, одна точно несовершеннолетняя, второй, по-моему, есть 18 лет. На вид выглядели как дети из неблагополучной семьи», — рассказала Ольга.

По словам пострадавшей, сначала зрительницы выругались в ее сторону матом, а после набросились, когда увидели, что их снимают на телефон.

«Достала телефон, чтобы заснять их оскорбления, а они начали нас преследовать и нападать, в итоге избили меня», — добавила потерпевшая.

Ольга сообщила, что после нападения девушки отправились в зал и досмотрели представление.

«Не надо молчать. Это не стыдно, это правильно рассказывать о таком. Ни одна сволочь не имеет права до вас дотрагиваться без вашего согласия. Никто. Никогда. Молчание, терпимость к таким вещам — это поощрение, и это все порождает самое страшное для человека — смерть», — считает жительница.

Она заявила, что не будет оставлять этот инцидент просто так.

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