Толкнул ее на кровать и принялся душить: кошка спасла 74-летнюю хозяйку от бывшего ухажера

В Соединенных Штатах домашняя кошка спасла жизнь 74-летней хозяйке. На пенсионерку напал бывший ухажер, он попытался задушить хозяйку дома, но тут в ситуацию вмешался питомец, передает San Antonio Express-News.

Нападение на американку произошло в городе Сан-Антонио. В Рождество, 25 декабря, 60-летний мужчина, бывший возлюбленный пенсионерки, попросил у той машину. Женщина отказала, после чего подверглась нападению.

Мужчина толкнул жертву на кровать и принялся душить. В этот момент появилась кошка. Она прыгнула на агрессивного ухажера, а тот, испугавшись питомца, ретировался. Американка же освободилась и пошла в полицию.

Через некоторое время правоохранители задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей.

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