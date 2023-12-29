Проникал в складские помещения и питался телами: медики поймали уличного кота-людоеда
В Финляндии никому не нужный кот-людоед совершал набеги на временные хранилища тел.
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Сотрудники больницы в Финляндии поймали животное, которое проникало в складские помещения и питалось телами людей. Им оказался уличный кот, передает MTV Uutiset.
Животное совершало набеги на временные хранилища тел в городе Вантаа. По данным медиков, кот поникал в помещение во дворе, где ожидали отправки в морг трупы людей.
Сколько покойников были обглоданы бездомным животным, пока не сообщается. Так как кот оказался уличным, то было принято решение передать его в приют.
«Судя по потрепанному виду и плохому состоянию, он был никому не нужен», — заявила сотрудница приюта.
Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Они пообещали раскрыть подробности, как что-то станет известно.
Ранее сообщалось, что кот Мити Фомина не дает покоя его соседям. Они постоянно наблюдают за тем, как питомец ходит в туалет.