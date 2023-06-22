Не разговаривать: как обладатели солидных состояний могли продлить жизнь на пропавшем батискафе

Застрявшие на борту батискафа «Титан» люди могли сэкономить запасы кислорода двумя способами. Напомним, запасы воздуха были предусмотрены на 96 часов.

На борту аппарата находились обладатели солидных состояний: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также гендиректор OceanGate Стоктон Раш и ветеран ВМС Франции Поль-Анри Наржоле.

Их поиски велись с 19 июня. К сегодняшнему дню кислород, предусмотренный в батискафе, достиг смертельной черты – воздуха не осталось.

Эксперты заявили, что было два способа сберечь кислород. Заложники батискафа должны были молчать и не разговаривать – это увеличило бы шансы на выживание. Другой способ – свести дыхание к минимуму. Делали ли так люди на борту, неизвестно.

Однако перечисленные меры помогли бы, если аппарат получилось обнаружить и в ближайшее время и достать на поверхность.

По последним данным Telegram-канала Mash, члены экипажа батискафа погибли.

Батискаф «Титан» был отправлен изучать затонувший «Титаник». Участники экспедиции заплатили за погружение баснословные деньги. Лодка пропала спустя один час и 45 минут после погружения. Выяснилось, что жена владельца батискафа является праправнучкой погибшей на «Титанике» пары Исидора Штрауса и его жены Иды.