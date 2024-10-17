«Точно знаю, что он не мой»: парень россиянки, которая выбросила младенца в аэропорту, не примет его

Молодой человек, которого называли отцом оставленного в турецком аэропорту ребенка, вышел на связь. Он заявил журналистам Regnum, что на самом деле состоит в отношениях с арестованной россиянкой, но к появлению малыша на свет не причастен.

Правоохранители в Турции задержали 18-летнюю гражданку РФ, которая оставила в туалете аэропорта только что рожденного малыша. По словам девушки, она даже не знала, что носит ребенка.

По словам возлюбленного россиянки, он тоже ничего не знал о беременности. Отцом малыша он себя не считает.

«Я точно знаю, что не я его отец. Да и финансовой возможности воспитывать ребенка у меня нет. Я такого не планировал в ближайшем будущем. Мы оба — студенты, нам бы сначала образование закончить, работу найти», — рассказал парень.

Ранее сообщалось, что девушка, оставившая ребенка в туалете, послушала совет матери. Женщина при этом работает педагогом.