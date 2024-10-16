Послушала совет матери-педагога: в Турции арестовали россиянку, которая выкинула новорожденную дочку в унитаз

В Турции арестовали двух россиянок, которые попытались избавиться от ребенка. После родов прямо в аэропорту 18-летняя девушка выкинула младенца в унитаз по совету матери-педагога, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, туристка прилетела на отдых уже в положении. Она забеременела от студента и до родов даже не догадывалась об этом из-за лишнего веса.

На обратном пути в РФ девушка почувствовала боль в животе. В туалете аэропорта она родила девочку, а затем скинула ее в унитаз. При чем об этом знала и мама россиянки.

В итоге родственницы не смогли покинуть Турцию. Ребенка нашли, а их задержали полицейские. Им грозит статья об оставлении в опасности или даже о покушении на убийство.

Ранее в ореховой роще Турции нашли тело 57-летней россиянки. По предварительным данным, она могла совершить самоубийство.