Точно поразила комнату: израильская ракета убила женщину на 9-м месяце беременности

Армия Израиля продолжает наносить удары по Газе. В результате одной из последних атак погибла женщина, которая находилась на девятом месяце беременности, передает РЕН ТВ.

Корреспондент Al Mayadeen Махмуд Алавадия рассказал российским коллегам о трагичном случае. По его словам, израильская ракета прилетела прямо в комнату, где находилась беременная женщина.

«Ракета поразила эту самую комнату. Здесь находилась мать с дочерью и еще нерожденным ребенком. Именно в этом месте их жизни оборвались», — заявил журналист.

Также работник СМИ показал на видео последствия удара по дому. На опубликованных в Сети кадрах видны руины, оставшиеся от некогда жилой постройки.

