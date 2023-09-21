«Тиран»: вторая жена рассказала о забаррикадировавшемся с оружием в подъезде свердловчанине

В Каменске-Уральском вооруженный мужчина пытается ворваться к экс-супруге. Выяснилось, что раньше он издевался над другими бывшими женами. Она из них охарактеризовала его как тирана. Об этом сообщает телеканал «360».

СМИ пишут, что житель забаррикадировался в подъезде и грозится открыть огонь, чтобы попасть в квартиру к экс-супруге. Дом оцепила полиция. Оказалось, что бывшая избранница прожила с ним в браке всего четыре месяца и на днях объявила о разводе. Она пожаловалась на домашнее насилие и унижения с его стороны.

У вооруженного мужчины есть еще две бывшие жены. Одна из них поговорила с журналистами и рассказала, что он сжег ее дом. Они еле успели спасти ее маму, которая была в соседнем здании.

«Монстр, тиран», – охарактеризовала экс-супруга она.

Женщина также принимала участие в телепрограмме, где рассказывала личную историю и призывала третью супругу бежать от мужчины. Она называла его демоном и говорила, что он «заберет все, что есть, а самое главное — жизнь».

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске спасли женщину, которую гражданский муж запер в гараже и избивал. Тревогу забили местные жители, которые стали очевидцами случившегося. Они рассказали полицейским о том, что в одном из гаражей слышат женские крики.