Гнался с топором: силовики спасли женщину, которую сожитель запер в гараже и избивал

В Новосибирске спасли женщину, которую гражданский муж запер в гараже и избивал. Пострадавшей чудом удалось сбежать, а злоумышленник скрывался в доме. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, тревогу забили местные жители, которые стали очевидцами случившегося. Они рассказали полицейским о том, что в одном из гаражей слышат женские крики.

Сотрудники прибыли на место и начали взламывать дверь, но через какое-то время пленнице самой удалось ее открыть и сбежать. Тут же за ней помчался сожитель, у него в руках был топор. Когда он увидел правоохранителей, то поспешил скрыться в доме. Отмечается, что мужчина разбивал окна и ломал все внутри.

Правоохранители пробовали поговорить с ним, но он не собирался выходить. Задержали злоумышленника только с помощью Росгвардии.

Пострадавшая жительница рассказала, что гражданский муж в неадекватном состоянии запер ее в гараже и избивал различными предметами. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.

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