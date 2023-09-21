Гнался с топором: силовики спасли женщину, которую сожитель запер в гараже и избивал
В Новосибирске спасли женщину, которую гражданский муж запер в гараже и избивал.
© Freepik
В Новосибирске спасли женщину, которую гражданский муж запер в гараже и избивал. Пострадавшей чудом удалось сбежать, а злоумышленник скрывался в доме. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
По данным источника, тревогу забили местные жители, которые стали очевидцами случившегося. Они рассказали полицейским о том, что в одном из гаражей слышат женские крики.
Сотрудники прибыли на место и начали взламывать дверь, но через какое-то время пленнице самой удалось ее открыть и сбежать. Тут же за ней помчался сожитель, у него в руках был топор. Когда он увидел правоохранителей, то поспешил скрыться в доме. Отмечается, что мужчина разбивал окна и ломал все внутри.
Правоохранители пробовали поговорить с ним, но он не собирался выходить. Задержали злоумышленника только с помощью Росгвардии.
Пострадавшая жительница рассказала, что гражданский муж в неадекватном состоянии запер ее в гараже и избивал различными предметами. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, как в Ленобласти мужчина зарезал приятеля и отнес завернутое тело в ковер на свалку.