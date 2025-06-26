«Типичные жертвы»: Алекс Лесли осудил пострадавших от приставаний москвичек

Скандальный блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) в интервью «Известиям» прокомментировал недавние случай домогательств в центре Москвы, заявив, что пострадавшие женщины ведут себя как «типичные жертвы».

По его словам, многие из обратившихся за помощью девушек демонстрируют «жертвенную позицию»: вместо того чтобы постоять за себя, они предпочитают жаловаться. Лесли также утверждает, что уверенные в себе женщины не стали бы искать поддержки у других.

Напомним, 25 июня против блогера возбудили уголовное дело за организацию флешмоба, в ходе которого его подписчики приставали к девушкам и трогали их за интимные места. Кириллова обвиняют в склонении к изнасилованию, однако сам он уверен, что избежит ответственности, а обратившиеся в полицию пострадавшие, по его мнению, «просто ищут внимания».

В настоящее время Алекс Лесли находится за пределами России, а в отношении его последователей проводятся проверки.

Ранее мы писали о том, что Алекс Лесли обещал опубликовать видео с Ксенией Собчак, и после ее слов сделал это.