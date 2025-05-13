«Типичная жертва»: погибшая в Нижнем Новгороде скрипачка могла привлечь неуравновешенного человека

В Москве при невыясненных обстоятельствах умерла мать троих детей и скрипачка из Нижнего Новгорода Наталья Маурер. Ее тело обнаружили в квартире мужчины-офтальмолога; сейчас он задержан. Знакомые 40-летней женщины считают, что она могла привлечь к себе неуравновешенного человека из-за мягкого характера, передает mk.ru.

C предполагаемым убийцей Наталья познакомилась еще в университете. Однако после учебы их пути разошлись — скрипачка стала жить в Нижнем Новгороде, где завела семью, а приятель, с которым у нее могла быть романтическая связь, отправился в Москву.

Впоследствии судьба вновь свела Наталью с этим мужчиной. По словам знакомых убитой скрипачки, она скрывала свою личную жизнь, вела себя очень спокойно. При этом музыкантша отличалась мягким темпераментом, который, вероятно, мог притянуть к ней неуравновешенного человека, убийцу.

«Я считаю, ее мягкий темперамент мог привлечь неуравновешенного человека. Она — типичная жертва», — рассказала владелица салона, куда ходила Маурер.

Ранее муж Натальи раскрыл детали последнего разговора. Также он рассказал, что виделся с супругой в апреле, а потом она уехала в Москву.