Tinder уходит из России: москвички рассказали об извращенцах и маньяках из приложения

Недавно Match Group, владеющая Tinder, заявила о своем уходе из России. Компания предупредила, что с 30 июня россиянам закроют доступ к приложению знакомств и другим сервисам. Но многие пользователи совершенно не жалеют об уходе сервиса. Девушки поделились своими жуткими историями о маньяках и извращенцах, с которыми столкнулись в Сети.

Жительницы отметили, что во время поисков вторых половинок сталкивались с неадекватными личностями. Как оказалось, многие из них сидят в Tinder, а вот нормального мужчину встретить там очень сложно. В Москве провели опрос, результаты которого публикует Life.ru.

«За мной охотился маньяк, который меня начал преследовать, узнал мой адрес, писал мне круглыми сутками», – рассказала девушка о своем опыте общения в Tinder.

Многих пользовательниц злит, что фотографии в анкетах не соответствуют реальности. А еще попадаются мужчины, которые пытаются строить отношения сразу с несколькими девушками или являются женатыми людьми, но продолжают знакомиться. Среди потенциальных избранников есть совсем странные люди.

«Несколько раз писали, просили купить мои вещи, ношенные обязательно», – поделилась девушка, пользующаяся сервисом.

Некоторые девушки даже боялись за свою жизнь после знакомства в приложении.

Ранее мы писали о том, как девушка решила купить сайт по продаже ношенных трусов и попала в руки мошенников.