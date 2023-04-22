Девушка решила купить сайт по продаже ношеных трусов и попала в руки мошенников

В Москве 22-летняя девушка прочитала объявление о продаже сайта, который публикует заказы на ношеные трусы и носки. Посчитав это удачным бизнесом, москвичка решилась на покупку интернет-страницы «Трулала».

Покупательница связалась с мужчиной, представившимся как Максим. Он объяснил, что сайт можно купить за 150 тысяч рублей, но деньги нужно перевести в криптовалюте. Тогда девушка перевела 1788 USDT.

После денежного перевода Максим удалил переписку с покупательницей и заблокировал ее аккаунт. Девушка поняла, что попала в руки мошенников. После этого случая, она написала заявление в полицию.

Ранее мы писали, что москвич нашел вещь на свалке, которая вскоре подорвала его дом.